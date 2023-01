Lord Vader i Jacek Żytkiewicz ze "Zmienników" zagrają dla WOŚP w Poznaniu

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia. Jak zwykle uliczna kwesta, podczas której wolontariusze będą zbierać do puszek datki, połączona będzie z szeregiem wydarzeń, zachęcających do wsparcia charytatywnej akcji. Dochód zostanie przeznaczony na walkę z sepsą . Jak podkreślają organizatorzy WOŚP, w tym roku orkiestra gra zarówno dla małych, jak i dla dużych.

"Światełko" na targach

Oprócz tradycyjnych licytacji (w tym Złotego Serduszka) i "Światełka do nieba", w programie znalazły się pokazy ratowników medycznych, strażaków oraz... barberów, do tego różnego rodzaju warsztaty i zajęcia sportowe, w tym bieg "Policz się z cukrzycą" i maraton "Rowerowy zawrót głowy". Będzie też można zagrać w grze miejskiej "Odszukaj WOŚP-owego lizaka". Na Targach stanie także miasteczko food trucków. Z zimowych atrakcji działać będą lodowisko i diabelski młyn.

A wszystko to przy muzyce na żywo. Jedną z gwiazd będą Organek i Peja. Wystąpią też współpracujący z Kazikiem Staszewskim, poznański Kwartet Proforma, glam metalowy Vain Train i alternatywny Decadent Fun Club (laureat festiwalu w Jarocinie w 2017 roku). Występy taneczne zaprezentują trzy poznańskie grupy: Activus Taniec i Fitness, Jazz Dance Studio - Anna Beker oraz Szkoła Tańca i Baletu Fouetté.

Wyjątkowa orkiestra

- Przekazane odpady zostaną zważone i przeliczone na złotówki - każda tona to 500 zł na rzecz walki z sepsą. W pawilonie Poznań Congress Center stanie jeden z pojemników na elektroodpady - wyjaśnia Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Zbiórka odbywa się także w poznańskich szkołach i przedszkolach. Dodatkowo do puli wliczone zostaną wszystkie elektroodpady pochodzące z odbiorów domowych oraz zużyty sprzęt zebrany do pojemników ustawionych na terenie Poznania od 19 stycznia aż do końca lutego.