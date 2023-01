WOŚP 2023 w Łodzi. Zabytkowe motocykle, pokazy iluzjonistów i wirtualna rzeczywistość

Sercem 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi będzie Manufaktura, w której roić się będzie od atrakcji: zobaczyć będzie można klasyczne motocykle, obejrzeć pokazy akrobatów i iluzjonistów, a także przyczynić się do powstania złotego serca z monet. Polski Związek Łowiecki zdradzi tajniki tresury drapieżnych ptaków. Odważni będą mogli spojrzeć na finał z dużej wysokości - dzięki przygotowanym podnośnikom koszowym, a miłośnicy nowej technologii spróbują swoich sił w grach w wirtualnej rzeczywistości.

Od wielu lat symbolem łódzkich finałów WOŚP jest złote serce usypywane z drobnych monet przekazanych przez darczyńców. Nie inaczej będzie i tym razem - będzie ono powstawało w wejściu głównym do galerii handlowej w Manufakturze. W czasie poprzednich edycji złote serce miało kilka metrów średnicy i pozwalało na przekazanie na rzecz WOŚP kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Tuż obok, w pasażach galerii ustawione zostaną maszyny łódzkich klubów motocyklowych. Zobaczyć będzie można między innymi klasyczne harleye, choppery, motocykle turystyczne i ścigacze. To jednak nie jedyne atrakcje dla miłośników motoryzacji - w czasie łódzkiego finału będzie można się spotkać z jednym z najwybitniejszych kierowców rajdowych w Polsce - Krzysztofem Hołowczycem.

Na muzycznej scenie finałowej na rynku Manufaktury zagrają lokalne zespoły i nie tylko. Na scenie pojawi się m.in. Nation of Wild, Let See Thin, Sebastiana Wojtczak czy Black Radio.