Licytacja spotkania z "bardzo rockandrollową" Ewą Bem dla WOŚP

Bilety na koncert Ewy Bem, spotkanie z artystką i kolacja dla dwóch osób - taki pakiet można było wylicytować w ramach tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na antenie TVN24 piosenkarka wspominała jeden z pierwszych finałów Orkiestry i zwróciła się do tych, którzy jeszcze jej nie wsparli.

- Do wylicytowania było krótkie spotkanie ze mną w garderobie w Gdańsku, przed moim koncertem. Bardzo, bardzo się z tego tytułu cieszę, aczkolwiek nie mam wielkich nadziei, że zostało wylicytowane wysoko, bo jak czytam aukcje i co kto wystawia, to po prostu truchleję - stwierdziła artystka w rozmowie z TVN24.

Na wiadomość, że aukcja została zakończona w piątek kwotą 3900 złotych Bem zareagowała niedowierzaniem. - Ogromnie miło mi to słyszeć - powiedziała. Zwycięzca aukcji spotka się z piosenkarką w niedzielę (29 stycznia), podczas Finału WOŚP.

"Ewie, która jest bardzo rockandrollowa"

Ewa Bem wspiera WOŚP od samego początku. - Muszę powiedzieć o wspomnieniu, które towarzyszy mi w związku z Jurkiem Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To była jedna z pierwszych edycji, nasza starsza córka była wtedy w podstawówce i cała szkoła zebrała pieniążki, które ja - w wielkim wiklinowym koszu oplecionym czerwoną wstążką - przyniosłam do studia. Jurek to ode mnie przejął i dostałam od niego dedykację: "Ewie, która jest bardzo rockandrollowa". Mam nadzieję, że nadal tak o mnie myśli - powiedziała artystka.

Piosenkarka zwróciła się też do osób, które jeszcze nie zdecydowały się wesprzeć Orkiestry. - Wydaje mi się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Jurek Owsiak tego dnia kiedy grają czynią ze społeczeństwem polskim coś bardzo niezwykłego. Że jednoczymy się w takiej serdecznej współpracy, że jesteśmy razem, to ma ręce i nogi i to ma daje bardzo optymistyczne spojrzenie na nas jako na naród - przekonywała Bem.

31. Finał WOŚP na rzecz walki z sepsą

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. Orkiestra w tym roku gra pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. W 2022 roku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 224 376 706, 35 złotych.

