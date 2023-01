Ksiądz Klaban przekazał pieniądze z tacy na WOŚP. "Do końca, kiedy będę tutaj, i o jeden dzień dłużej"

Polskokatolicki ksiądz Kazimierz Klaban z Elbląga po raz kolejny przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze zebrane na tacę w trakcie mszy. W tym roku parafia wystawiła także na licytację torty z motywem WOŚP. - Warto pomagać, bo zawsze na swojej drodze życia powinniśmy zauważać drugiego człowieka. A jeśli jest drugi człowiek, to często potrzebuje pomocy - powiedział reporterce TVN24.

Pomysł przekazania WOŚP-owi ofiary z tacy pojawił się w 2018 roku, po powrocie księdza Kazimierza Klabana, proboszcza polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu, ze szpitala. - Miałem drugi udar wówczas. Serduszka ponaklejane na te sprzęty wszystkie, które tam na salach były, dały dużo do myślenia. To był chyba taki bodziec do tego, żeby coś w tym kierunku zacząć po prostu robić - mówił duchowny w rozmowie z TVN24 w 2022 roku.

"Zawsze na swojej drodze powinniśmy zauważać drugiego człowieka"

W tym roku ksiądz Klaban pieniądze zebrane na tacę ponownie wrzucił na oczach uczestniczących we mszy świętej wiernych do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Od samego początku, mieszkając jeszcze w Toruniu, uczestniczyłem w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Leżąc w szpitalu, kilka lat temu, pomyślałem sobie, dlaczego by nie rozszerzyć troszkę tego. Nie na duże grono, ale tu, u siebie, w kościele, w parafii - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24.

Ksiądz Kazimierz Klaban pieniądze z tacy przekazał na WOŚP TVN24

Zastrzegł, że to nie pierwszy, ale i nie ostatni raz, kiedy pomaga. - To nie był ostatni raz. Jak kiedyś Jurek Owsiak powiedział: "do końca świata i jeden dzień dłużej", to ja mówię: "do końca, kiedy będę tutaj proboszczem i o jeden dzień dłużej".

W parafii tego dnia do zlicytowania były torty z motywem 31. Finału WOŚP. Ksiądz Klaban, opisując zbiórkę, mówił, że "nieważne, jak duże kwoty kto wrzucił", bo "liczy się zawsze serce i to, co się nosi w sercu".

Tort z motywem WOŚP w polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu TVN24

- Każdy z nas może być kiedyś, oby nie, zmuszony skorzystać z takiego sprzętu. Nie życzę nikomu niczego złego, życzę każdemu jak najwięcej zdrowia, ale nigdy nie wiadomo, co nas czeka jutro. Warto pomagać, bo zawsze na swojej drodze życia powinniśmy zauważać drugiego człowieka. A jeśli jest drugi człowiek, to często potrzebuje pomocy. Dla mnie nie jest to obce, myślę, że dla wielu ludzi tutaj w kościele też nie - przyznał.

Ksiądz Kazimierz Klaban TVN24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem: "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Zebrane środki przeznaczone zostaną na walkę z sepsą. Po raz pierwszy w swojej historii WOŚP gra dla "małych i dużych", ponieważ zakupiony sprzęt pomagać będzie pacjentom ze wszystkich grup wiekowych.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 31. Finał WOŚP w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Wolontariusze podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Wolontariusz podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Wolontariusze podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Morsy z klubu Sopelek kwestują podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Liczenie pieniędzy zebranych podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Liczenie pieniędzy zebranych podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Liczenie pieniędzy zebranych podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Słodką figurkę Jerzego Owsiaka i słodki obraz można wylicytować w ramach 31. edycji WOŚP | Aukcje WOŚP Finał WOŚP w Łomży odbywa się w Hali Kultury | TVN24 31. Finał WOŚP w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Kaja Lenart jest z WOŚP od dziecka | TVN24 Wolontariuszka podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz W biegu "Policz się z cukrzycą" wystartowała drużyna TVN24 | TVN24 Anna Dymna kwestuje w ramach WOŚP w Sukiennicach | TVN24 Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław Finał WOŚP 2023 we Wrocławiu | Grzegorz Rajter/Finał WOŚP we Wrocławiu Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław WOŚP 2023 w walce z sepsą | PAP/Marcin Bielecki 31. Finał WOŚP w Toruniu | Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 29 stycznia | Lukasz Widziszowski/WOŚP 31. Finał WOŚP | fot. Łukasz Widziszowski / WOŚP 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | PAP/Rafał Guz Studio WOŚP | TVN24 Sztab WOŚP w Houston | fot. Sztab WOŚP w Houston / WOŚP WOŚP Szczecin | TVN24 31. Finał WOŚP | Pawel Krupka/WOŚP Jerzy Owsiak | TVN24 31. Finał WOŚP | TVN24

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24