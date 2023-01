Morsowanie, MotoOrkiestra i alpiniści z gąbkami przy oknach szpitala. 31. finał WOŚP w Krakowie

Koncerty, tańce i wydarzenia sportowe - to to tylko część planów na tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 w Krakowie. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. Na ulice wyjdą wolontariusze z puszkami, do których zbierać będą datki na walkę z sepsą.