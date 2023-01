WOŚP 2023 w Gdańsku. Kwesta, aukcje i koncerty w programie 31. Finału

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę 29 stycznia. Tego dnia w całej Polsce organizowane są koncerty, pokazy oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie!” i zbierze pieniądze na walkę z sepsą. Może ona sprawić, że w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Za zebrane środki fundacja planuje kupić m. in: specjalistyczne urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej, analizatory do diagnostyki molekularnej do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności.