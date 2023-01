David Hasselhoff zwiedzał na tym rowerze okolice Jeleniej Góry. Dwa kółka trafiły na aukcję WOŚP

- Aktor mieszkał w Zamku Karpniki. Oprócz tego, że oczywiście pracował i kręcił serial, to też wypoczywał i zwiedzał region właśnie na tym rowerze. Przejechał kilkaset kilometrów. Z tego co wiem bardzo polubił nasz region i lubił tu jeździć - mówi Jakub Thauer, szef sztabu WOŚP przy ZST "Mechanik" w Jeleniej Górze.

Drugi rok z rzędu na aukcji

Rower był wcześniej używany przez innych gości hotelowych, ale po tym, jak w obroty wziął go Hasselhoff, Zamek Karpniki odezwał się do WOŚP, czy nie chcieliby go zlicytować na aukcji.

- Dla nas to była gratka. Próbowaliśmy w zeszłym roku sprzedać ten rower. Niestety okazało się, że osoba, która wylicytowała go za ponad dziewięć tysięcy złotych, za niego nie zapłaciła. Więc rower czekał rok, wystawiliśmy go ponownie i liczymy, że tym razem uda się go sprzedać za jeszcze większą kwotę - przyznaje Thauer.