WOŚP 2023. Realizacja celu 31. Finału. "Kupujemy sprzęt, jakiego w Polsce prawie nie było"

Maruszewski: kupujemy sprzęt, jakiego w Polsce prawie nie było

W środę w tej sprawie odbyła się konferencja prasowa. - Sepsa jest jednym z największych zabójców w całym zdrowiu publicznym. Na sepsę choruje na świecie ponad 50 milionów ludzi, a 11 milionów umiera z tego powodu. W Polsce nie mamy danych, bo mimo zaleceń NIK-u [Najwyższej Izby Kontroli - przyp. red.], nie została stworzona baza danych, która rejestrowałaby wszystkie przypadki. Wiemy, że rocznie to jest między 50 a 100 tysięcy zachorowań - powiedział profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg i współtwórca WOŚP. Jak zaznaczył, "co 2,8 sekundy z powodu sepsy ginie człowiek". - To dotyczy i dzieci, i dorosłych - podkreślił.

Owsiak: mogę powiedzieć śmiało, że wygramy z sepsą

- To jest dowód na to, że organizacje pozarządowe uzupełniają w sposób najlepszy, jak to można zrobić, to, co się nieraz gubi systemowi. My się nie chcemy boksować z systemem, my chcemy robić swoje, jak gdzieś jest luka, którą możemy wypełnić - dodał Owsiak.