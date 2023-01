Czym jest sepsa? "To nie jest bakteria, zarazek. Kluczowym elementem w leczeniu jest czas"

Sepsa. "Bardzo gwałtowna reakcja przechodząca do bezpośredniego zagrożenia życia"

O tym, czym jest sepsa, mówił w piątkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg dziecięcy i wiceprezes zarządu Fundacji WOŚP. - Sepsa to nie jest bakteria, to nie jest zarazek, którym jak nas ktoś nim zarazi, to grozi coś złego naszemu życiu. Sepsa to reakcja naszego organizmu, zwłaszcza organizmu osłabionego, po leczeniu onkologicznym, po immunosupresji, po dłuższym pobycie na intensywnej terapii - wyjaśnił.