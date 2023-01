Szusował na nich w Alpach, by przygotować tamtejsze przysmaki. Robert Makłowicz na aukcję wystawił narty

Robert Makłowicz gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na aukcję wystawił narty, które razem z nim wystąpiły w kilku epizodach jego programu kulinarnego. - Mają już trochę lat, ale nadają się jeszcze do jeżdżenia. Można je też powiesić na ścianie, to narciarski kanon, bardzo zasłużona firma - mówił.

Robert Makłowicz oferuje swoje narty

- To moje, szwajcarskie narty, które mają już trochę lat, ale nadają się jeszcze do jeżdżenia. Wyprodukowała je manufaktura, to częściowo ręczna robota. Można je też powiesić na ścianie, to narciarski kanon, bardzo zasłużona firma - mówił o swojej aukcji we wtorek w TVN24.