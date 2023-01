Aukcje WOŚP. Michał Sznajder i Artur Molęda zachęcają do licytacji długopisu byłego prezydenta Ukrainy i wojennych znaczków pocztowych

Długopis byłego prezydenta Ukrainy

- To jest długopis, który otrzymałem od ówczesnego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. (To był - red.) 2018 rok, gdy rosyjskie siły zaatakowały nad Morzem Azowskim blisko Mariupola dwa uzbrojone kutry oraz holownik Marynarki Wojennej Ukrainy. I to była taka pierwsza od dawna, nazwijmy to, konfrontacja zbrojna między Rosją a Ukrainą - powiedział w TVN24 dziennikarz.