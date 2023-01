Mateusz Damięcki wspiera WOŚP. "Poznanie się bliżej jest wskazane"

"Bliżej" z Mateuszem Damięckim

Wśród wielu aukcji znalazła się oferta aktora Mateusza Damięckiego, który proponuje dwuosobowe zaproszenie do warszawskiego Teatru 6. Piętro na przedstawienie "Bliżej" 31 stycznia 2023 roku, a także wspólny obiad w Cafe Kulturalna oraz zdjęcie z obsadą sztuki przed jej rozpoczęciem.

"Jest to sztuka o miłości, zdradzie, o przywiązaniu, kłamstwie i namiętności. Nie jest to farsa, ale nie jest to też tragedia, na scenie bywa śmiesznie, ale i smutno. Jak w życiu. Wyznajemy sobie miłość, krzyczymy, przeklinamy. Czasem milczymy" - napisał o spektaklu "Bliżej" Damięcki. Wraz z nim na scenie występują Pola Gonciarz, Aleksandra Popławska i Michał Żebrowski.