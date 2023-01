31. Finał WOŚP. "Wysyłasz tę energię i dostajesz ją z powrotem"

Już w najbliższą niedzielę 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Gośćmi TVN24 byli członkowie zespołu Dziwna Wiosna, który zagra podczas Finału - wokalista i gitarzysta Dawid Karpiuk oraz perkusista Łukasz Moskal.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. Orkiestra w tym roku gra pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na walkę z sepsą.

Gośćmi TVN24 byli członkowie zespołu Dziwna Wiosna, który zagra koncert podczas 31. Finału - wokalista i gitarzysta Dawid Karpiuk oraz perkusista Łukasz Moskal.

Karpiuk: to jest najlepsze otwarcie roku, jakie można sobie wyobrazić

- To są jedne z najważniejszych koncertów w roku - powiedział o występach podczas Finału WOŚP oraz festiwalu Pol'and'Rock Karpiuk. - To jest takie święto. (...) To jest najlepsze otwarcie roku, jakie można sobie wyobrazić - dodał.

- Ubarwienie takiego szczytnego celu jest satysfakcjonujące. Czujemy się zaszczyceni - dodał Moskal.

Gośćmi TVN24 byli członkowie zespołu Dziwna Wiosna Dawid Karpiuk oraz Łukasz Moskal. TVN24

Członkowie zespołu odnieśli się także do atmosfery samego koncertu. - To jest tak, jakbyś wyruszał w kosmos, z ludźmi - opowiadał Karpiuk. - Wysyłasz tę energię i dostajesz ją z powrotem. To jest tak, jakbyś był w kosmicznym batyskafie. Wyruszasz i sam nie wiesz gdzie. Jak raz tego spróbujesz, to nie da się o tym zapomnieć - dodał.

- Nie ma opcji, żeby z tego później zrezygnować - powiedział Karpiuk. - Nawet jak wrzucisz pięć złotych do tej puszki, to masz poczucie, że bierzesz udział w czymś naprawdę dużym, a jak możesz zagrać koncert na dużej scenie w Warszawie z tej okazji, to już w ogóle jest czad - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/kg

Źródło: TVN24