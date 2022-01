WOŚP wspiera Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. "Łączna wartość pomocy zbliża się do 50 milionów"

Jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, tylko w zeszłym roku otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt za ponad sześć milionów złotych. - Łączna wartość pomocy, którą dostaliśmy do tej pory, zbliża się do 50 milionów złotych, ale zeszły rok był rekordowy - przyznaje Adam Czerwiński, rzecznik szpitala.

Tylko w ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaopatrzyła w sprzęt działającą w "Matce Polce" klinikę neurochirurgii. Tutaj trafił najdroższy z przekazanych placówce sprzętów, służący do neuronawigacji.

- Tak jak nawigacja samochodowa prowadzi kierowców do celu, tak sprzęt do neuronawigacji prowadzi chirurga do celu, wskazując na przykład lokalizację guza mózgu - wyjaśnia Adam Czerwiński, rzecznik szpitala.