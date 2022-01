WOŚP 2022. TVN Grupa Discovery przekazała 300 tysięcy złotych

czytaj dalej

O przebiegu 30. Finału WOŚP mówił na popołudniowej konferencji w Warszawie Jerzy Owsiak. - Na całym świecie ludzie grają i mają przede wszystkim poczucie dumy, bo to jest do pozazdroszczenia - podkreślił szef WOŚP. Niepożądanych incydentów - jak poinformował - praktycznie nie było "i to jest najważniejsze". W czasie kwestowania zgubiła się jedna puszka, ale policja przyniosła ją do sztabu.