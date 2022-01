Będzie można przespacerować się "niewidzialną ulicą" i zajrzeć do klatki lwa. 30. Finał WOŚP w Poznaniu

W Poznaniu w dniu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdy będzie mógł się poczuć jak niewidomy. Powstanie tzw. "niewidzialna ulica", czyli namiot, w którym panują całkowite ciemności, a jedyne zmysły, których tam możemy używać to słuch i orientacja w terenie. Imprezy towarzyszące 30. Finałowi odbędą się w różnych miejscach Poznania.

W ostatnią niedzielę stycznia na ulice Poznania i kraju wyjdą tysiące wolontariuszy. W tym roku celem akcji jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Za zebrane pieniądze fundacja kupi specjalistyczny sprzęt, który pomoże uratować zdrowie wielu młodych pacjentów.

Już o godz. 12 na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej rozpocznie się główna impreza zorganizowana przez Sztab Ławica. Na uczestników czekać będzie gorące, smaczne i aromatyczne jedzenie z foodtrucków. Strefa medyczna zaoferuje różnorodne badania i porady. Będzie tam również można oddać krew. Ratownicy z Uniwersytetu Medycznego i Ochotnicza Straż Pożarna zaprezentują, jak wygląda akcja ratunkowa ofiar wypadku samochodowego.

W związku z tematem tegorocznego finału Sztab Ławica zaprosił ludzi odpowiedzialnych za projekt "Niewidzialnej ulicy" - specjalnej przestrzeni, w której można doświadczyć spaceru w ciemności - by interaktywnie pokazali, jak funkcjonuje w rzeczywistości osoba niewidząca. - Można będzie poczuć to, co czują osoby niewidzące. Przewodnikiem po takim miejscu jest osoba niewidząca - mówi Tamara Briańska, szefowa Sztabu Ławica. Jak dodaje, ma nadzieję, że przybliży to wielu osobom ten problem i pozwoli dostrzec przeszkody i trudności, z jakimi zmagają się ludzie słabo widzący i niewidzący.

Kwestować będą postacie z Gwiezdnych Wojen

Dla najmłodszych przygotowano szereg warsztatów i niespodzianek, w tym spotkania z bajkowymi postaciami, bohaterami "Gwiezdnych Wojen" czy poznańskimi koziołkami. Z kolei tym, którzy lubią gromadzić finałowe pamiątki, organizatorzy proponują własnoręczne wykonanie oryginalnej koszulki w technice sitodruku.

Wielbiciele mocniejszych emocji będą mogli w godz. 12:00-19:00 wziąć udział w aukcjach (w klubie B17), podczas których można zdobyć unikatowe przedmioty. Na scenie głównej (przed stadionem) nie zabraknie koncertów, jak i wyjątkowego Światełka do Nieba, czyli Tytki z Glancem. Uczestnicy otrzymają papierowe torebki z sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które podświetlą punktualnie o godz. 20:00.

To nie wszystkie atrakcje, jakie na 30 stycznia przygotował Sztab Ławica. Podobnie jak rok temu na ulice miasta wyjedzie sztabowóz. To multimedialny samochód ciężarowy, który - zaopatrzony w olbrzymie ekrany i profesjonalne nagłośnienie - będzie zapraszać wszystkich do głośnego i skutecznego finałowego świętowania. Z kolei na hokejowe strzały, pokazy i zimowe szaleństwo zaprosi Lodowisko "Ligawa" przy ul. Bukowskiej.

Zagraj w Juggera

Jak co roku z Orkiestrą gra także Sztab WOŚP przy Politechnice Poznańskiej. Dużo będzie działo się przy ul. Piotrowo. O godz. 9:30 spod Centrum Sportu ruszy kolejny w stolicy Wielkopolski bieg "Policz się z cukrzycą".

Z kolei przed Centrum Wykładowym od godz. 13:00 będzie można zobaczyć m.in. pokaz gry w Juggera. To sport drużynowy, który łączy w sobie rugby, szermierkę i sztuki walki. Odbędą się pokazy Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej, wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna oraz OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Poznań. Przedstawiciele OSP przeprowadzą też kurs pierwszej pomocy, a na miejscu pojawią się psy ratownicze. WOPR pokaże z kolei swój samochód ratowniczy oraz motorówkę. W okolicach Centrum Wykładowego nie zabraknie też foodtrucków i imprezy Silent Disco.

Zajrzyj do klatki lwa

Atrakcji nie zabraknie także w Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej. Tego dnia co godzinę będą się odbywać wycieczki z przewodnikiem po Muzeum Historii ZOO i Lwa. "Nasi pracownicy co godzinę (o każdej pełnej godzinie, 9.00, 10.00 , 11.00 itd , ostatnie wejście o godz. 15.00) oprowadzą grupę po wnętrzach muzeum, opowiedzą o eksponatach, będzie też możliwość wejścia do dawnych klatek lwów! Z powodu pandemii ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy pod adresem: ddnowezoo@zoo.poznan.pl" - informuje zoo.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny, zbierane będą jedynie datki do puszek wolontariuszy WOŚP.

W tych samych godzinach przed budynkiem muzeum harcerze będą uczyć, jak nie zgubić się w lesie i jak posługiwać się mapami w terenie. Z kolei o godz. 11.00 edukator oprowadzi zwiedzających po Pawilonie Zwierząt Zmiennocieplnych, a na godz. 13.00 zaplanowano pokazowe karmienie kajmanów.

Rozbłyśnie Tęczowe Światełko Do Nieba

Orkiestra zagra także w Domu Tramwajarza (ul. Słowackiego 19/21). Tam od godz. 12:00 będzie można zobaczyć m.in. pokaz śpiewu japońskiego oraz tanga, występ teatru improwizowanego grupy Tumult oraz zespołu AMC Clique. Nie zabraknie aukcji, na których do wylicytowania będą np. płyty, lekcja gry na instrumencie, obiad w restauracji Pan Gar, obrazy, plakaty oraz torby.

Dużo dziać się będzie przy ul. Małe Garbary 6. Tam od godz. 14:00 na poznaniaków czeka szereg atrakcji w Tęczowym Świątecznym Miasteczku. Na scenie wystąpią liczni artyści. Oprócz dużej i dobrej dawki muzyki, odwiedzających rozgrzeją aukcje, na których do wylicytowania będzie m.in. złote serduszko - niezwykle cenne, bo jubileuszowe, ze specjalnym grawerunkiem upamiętniającym 30. Finał. Dodatkowo w miasteczku znajdzie się pyszne jedzenie z najlepszych, poznańskich restauracji i knajpek oraz gorące napoje. Będzie strefa do tańczenia i strefy kameralne ze stolikami. Punktualnie o godz. 20.00 w miasteczku rozbłyśnie pierwsze takie na świecie Tęczowe Światełko Do Nieba.

Przejazd z flagami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ulicami Poznania zorganizuje Wataha Racing Team, działająca przy Stowarzyszeniu Fanów Off Road "SFORA". Kolumna quadów ATV oraz pojazdów UTV wyruszy z parkingu przy Starej Rzeźni o godz. 11.00 i pół godziny później pojawi się na pl. Wolności. Tutaj wszyscy sympatycy szybkiej jazdy po bezdrożach będą mieli możliwość wrzucenia datku do orkiestrowej puszki oraz bliskiego spotkania z kierowcami Watahy. O 13.00 kolumna pojawi się przy Zamku. Tutaj także będzie okazja, aby w zamian za datek do puszki zrobić sobie zdjęcie na quadzie lub w pojazdach UTV. Kierowcy Watahy chętnie podzielą się swoja wiedzą o zasadach bezpiecznej jazdy, fachowym przygotowaniu do niej. Podpowiedzą także, jak trenować bezpieczne przeprawy. Spod Zamku Wataha ruszy w stronę Politechniki Poznańskiej.

Dźwiękowa gra miejska

W dniu finału będzie można także wziąć udział w grze miejskiej "Niewidzialna ulica". W sześciu ważnych miejscach w stolicy Wielkopolski umieszczone zostaną znaki-lizaki WOŚP. Zadaniem graczy będzie odnalezienie tych lokalizacji i nagranie dźwięków w ich sąsiedztwie oraz opisanie ich własnymi słowami, tak by ludzie niewidzący mogli je "zobaczyć". Nagrane materiały przyczynią się do powstania dźwiękowej mapy Poznania dla osób niewidzących.

Aktywnie pomogą WOŚP

To już kolejny finał, w który włączyły się również Międzynarodowe Targi Poznańskie. W Iglicy drużyna kolarska Rybczyński-Team będzie kręciła kilometry w ramach "Rowerowego zawrotu głowy". Wszystko po to, by promować zdrowie i powszechne zaangażowanie w pomaganie.

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich stanie też strefa przysmaków z różnorodną ofertą foodtrucków, Estrada Poznańska zadba o niezapomniane animacje dla dzieci większych i mniejszych, a w sercu Iglicy Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotują klimatyczną kawiarnię z pyszną kawą i ciastkami.

Amatorzy aktywnego wypoczynku będą mogli także wziąć udział w biegu "Policz się z cukrzycą". Zawodnicy wystartują z terenu MTP o godz. 9:00, skąd sztabowóz poprowadzi ich do mety przy Stadionie Miejskim. W ten sposób wsparta zostanie akcja WOŚP poświęcona zakupowi pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Bieg objął honorowym patronatem prezydent Jacek Jaśkowiak.

Kup sobie Jurka Owsiaka z klocków Lego

Prezydent Poznania zachęca do licytacji wspólnego treningu na siłowni, który wystawił w ramach aukcji "Rzeczy od Serca". Licytacja trwa do 6 lutego.

Prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał też poznańskim sztabom kilka przedmiotów. Część z nich będzie można wygrać na stacjonarnej aukcji na Stadionie Miejskim w dniu finału, a niektóre można już licytować na aukcjach Sztabu Ławica i Sztabu Politechniki Poznańskiej. To m.in. bluzy z koziołkami, lokalne edycje gry Monopoly z podpisem prezydenta czy komiksy Kajko i Kokosz przełożone na gwarę poznańską z autografem tłumacza Juliusza Kubla.

Z WOŚP gra także Mariusz Wiśniewski. Zastępca prezydenta Poznania wystawił na aukcję spacer uliczkami Starego Miasta, po którym zaprosi na obiad do jednej z restauracji serwujących dania kuchni Wielkopolskiej.

Wśród wielu aukcji znajdują się też te prowadzone przez Mateusza Wawrowskiego, znanego pod pseudonimem Mateusz Buduje. W tym roku pasjonat komunikacji oraz klocków LEGO ponownie utworzył specjalne licytacje, nie tylko ze swoimi realizacjami, w tym Jurka Owsiaka z klocków, ale również - z pakietami od firm, w tym od MPK Poznań. Na aukcję internetową poznański przewoźnik przekazał pięć zestawów upominków. W skład każdego pakietu wchodzą: album wydany z okazji 135-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu, zestawy pocztówek prezentujących dawną komunikację miejską oraz pojazdy historyczne i liniowe, książeczkę przedstawiającą tabor historyczny i liniowy MPK Poznań, kubek, smycz, długopis, torbę na zakupy, a także zakładkę do książek, przypinkę i frisbee.

Wydarzenia związane z 30. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu można śledzić na Facebooku Sztabu Ławica i Sztabu WOŚP przy Politechnice Poznańskiej.

WOŚP zagra po raz trzydziesty

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W ciągu 29. finałów WOŚP zebrano i wydano na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,5 miliarda złotych. Dzięki zbiórce udało się kupić ponad 67 300 urządzeń.

30. Finał WOŚP, pod hasłem "Przejrzyj na oczy", zagra 30 stycznia 2022 roku. Pieniądze będą zbierane na sprzęt, który ma zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Jurek Owsiak zaprasza do wzięcia udziału w 30. finale WOŚP WOŚP

Autor:FC/ tam

Źródło: TVN 24 Poznań