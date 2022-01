WOŚP 2022. Najdroższe aukcje, w których wciąż można licytować

Jak co roku z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można wziąć udział w licznych aukcjach wyjątkowych przedmiotów i przeżyć. Największą popularnością, a co za tym tym idzie - najwyższymi kwotami - cieszą się aktualnie między innymi licytacje luksusowego weekendu z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską, sofy z programu Kuby Wojewódzkiego czy hulajnoga elektryczna od Donalda Tuska.

WOŚP podczas 30. Finału zebrał 136 282 325 zł. To nowy rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Rok temu Finał zakończył się wynikiem 127 495 626 zł. W sumie w ubiegłym roku Polki i Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto Orkiestry łącznie prawie 211 milionów złotych.

Sofy Wojewódzkiego, wakacje u Gortata, a może hulajnoga Tuska?

"Fiat 126p, popularny Maluch, każdy go pamięta! Wielu z nas ma do opowiedzenia niejedną, świetną historię z Maluchem w roli głównej. Jak się spakować i wyjechać czteroosobową rodziną na wakacje? Jak odpalić z "kija"? Jak uchylić tylną szybkę? Jak wpakować za dużego psa i dać mu dostęp do świeżego powietrza? Problemów mnóstwo, ale tyle samo kreatywnych rozwiązań! :-) Postanowiliśmy w Radiu ZET wrócić do tych wspomnień i odkurzyć dawne emocje. Dlatego w czerwcu wzięliśmy się za renowację Małego Fiata" - czytamy w opisie aukcji.