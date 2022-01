Aukcje WOŚP: spacer z Marcinem Matczakiem i obiad z marszałkiem Tomaszem Grodzkim

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można w tym roku wylicytować między innymi spacer po Wrocławiu z profesorem Marcinem Matczakiem z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. - Jestem trochę zdziwiony, że ludzie chcą płacić, żeby pospacerować ze mną. Mam nadzieję, że płacą za to, żeby pospacerować po Wrocławiu, bo Wrocław to piękne miasto - mówił na antenie TVN24 profesor.

Profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego wystawił na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólny spacer po Wrocławiu. - To nie ja do końca wystawiłem, tylko mnie wystawiono, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale nie do wiatru, tylko w zbożnym celu. Mianowicie poprosił mnie Władysław Frasyniuk o to, żeby zgodzić się na taki spacer po Wrocławiu, mieście, które jest dla mnie ważne - wyjaśniał na antenie TVN24 w poniedziałek profesor.