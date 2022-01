WOŚP 2022. Kiedy odbędzie się 30. finał? Koncerty, aukcje, specjalne wydarzenia, cel zbiórki - sprawdź!

30 stycznia - w niedzielę - odbędzie się jubileuszowy Finał WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod batutą Jerzego Owsiaka zagra po raz 30., by zebrać pieniądze, które w tym roku wspomogą polską okulistykę. "Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" - można przeczytać na stronie organizatora.

WOŚP 2022 - koncerty i specjalne wydarzenia

Corocznym Finałom WOŚP tradycyjnie towarzyszą specjalne okolicznościowe wydarzenia. Najwięcej z nich odbywa się w sam dzień finału - który w 2022 roku wypada w niedzielę 30 stycznia. Jakich atrakcji możemy spodziewać się w tym roku? Jak co roku, Orkiestra gra na całym świecie oraz w polskich miastach i miejscowościach od Bałtyku po Tatry. Na przykład Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie organizuje "Wrak race - wyścig wraków". "Jak co roku gramy z WOŚP, tym razem będziemy się ścigać" - informują organizatory wydarzenia, obiecując dobrą zabawę " zarówno dla zawodników, jak i osób oglądających".

W Miejskim Domu Kultury w Katowicach organizatorzy chcą pobić rekord świata i uszyć największe serce dla WOŚP. "Wystarczy zabrać z domu kawałek materiału, przyjść z nim w godzinach 10:00 - 18:00 i doszyć go własnoręcznie do całości" - zapraszają. Można też zaanagażować się w ogólnopolskie dzierganie i współtworzyć rekordowy szalik HANDMADE dla WOŚP .

WOŚP 2022 - co można wylicytować? Jak wspierać?

W 2022 roku można między innymi wylicytować wspólny spacer po Wrocławiu z profesorem Marcinem Matczakiem. - To nie ja do końca wystawiłem, tylko mnie wystawiono, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale nie do wiatru, tylko w zbożnym celu. Mianowicie poprosił mnie Władysław Frasyniuk o to, żeby zgodzić się na taki spacer po Wrocławiu, mieście, które jest dla mnie ważne - mówił na antenie TVN24 profesor.