WOŚP 2022. Jerzy Owsiak: rekordem jest to, że po raz trzydziesty gramy

WOŚP po raz pierwszy będzie zbierał pieniądze na okulistykę dziecięcą – sprzęt diagnostyczny i bardzo precyzyjny sprzęt na sale operacyjne. – Dzieci mają te same schorzenia, co dorośli: jaskra, zaćma, zez, ale także wszelkiego rodzaju wady wrodzone, onkologiczne – mówił Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak zwracał uwagę, że w ciągu 30 lat od kiedy przewodzi WOŚP odczuwa "nieprawdopodobny skok technologiczny". – Wszyscy pamiętamy to, że było zimno, że nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, że wtedy Polska naprawdę była w ruinie. Ale nagle sobie zdałem sprawę w rozmowie z jednym z dziennikarzy, że to jest szalony, niesamowity skok – powiedział.