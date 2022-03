30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak ogłosi wynik zbiórki. Będzie rekord?

Owsiak: 24. Finał był zakończeniem działlności w Telewizji Polskiej. Szkoda, bardzo szkoda. To Telewizja Polska, publiczna, razem z nami to wymyśliła i prawadziła. Powinna to z nami prowadzić do końca świata. Jako płatnicy abonamentu mamy do tego absolutne prawo.