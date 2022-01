WOŚP 2022. Dzień pracy z neurochirurgiem na aukcji. W programie operacja na przytomnym pacjencie

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to m.in. niezwykłe aukcje. Jedną z nich jest dzień pracy z neurochirurgiem prof. Mirosławem Ząbkiem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Osoba, która wygra tę aukcję, weźmie między innymi udział w planowaniu zabiegów oraz będzie mogła obserwować na specjalnych monitorach przebieg operacji mózgu. Prof. Ząbek był gościem w programie "Wstajesz i wiesz" TVN24.

- Taki dzień rzeczywistej pracy zaczyna się ze mną na miejscu o godzinie 6:45. Spotykamy się w Centrum Gamma Knife. Tu mamy taki unikalny nóż, gdzie za pomocą 190 wiązek promieniowania jonizującego, bezinwazyjnie, bez hospitalizacji kilkoma strzałami napromieniowane są najróżniejsze zmiany w mózgu - najczęściej są to nowotwory. Taki pacjent może wrócić tego samego dnia do domu - wyjaśniał prof. Ząbek, który był gościem piątkowego wydania "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

WOŚP 2022 - udział w operacji na "pacjencie w pełni przytomnym"

- Później przeszlibyśmy do Szpitala Bródnowskiego , gdzie, po wzięciu udziału w odprawie i omówieniu chorych, przygotowany byłby specjalny program, żeby osoba, która wylicytuje dzień ze mną, mogła uczestniczyć w unikalnych procedurach chirurgii mózgowej. Współczesne możliwości i wysoko zaawansowane technologie potrafią w świecie wirtualnym na monitorach pokazać wszystko, co będzie robione z pacjentami - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że obecnie zabiegi związane z leczeniem tętniaków czy naczyniaków mózgu, nie wymagają od lekarzy przeprowadzania skomplikowanych i niebezpiecznych operacji czaszki. Najczęściej - jak wyjaśniał - przez tętnicę promieniową lub przez pachwinę wprowadzane są drobne cewniki, za pomocą których można dotrzeć do mózgu, a tam do odpowiednich naczyń, które wymagają interwencji.

- Ta operacja odbywa się na pacjencie całkowicie przytomnym. Po nawierceniu otworu trepanacyjnego, wprowadzamy do mózgu czterokanałową elektrodę, czterokontaktową i stymulujemy różnymi prądami, żeby zobaczyć czy to położenie elektrody jest poprawne - zwrócił uwagę prof. Ząbek. Tłumaczył, że "świadomość pacjenta musi być zachowana, z tego względu że pacjent musi spełniać polecenia, żebyśmy wiedzieli czy ta elektroda jest poprawnie położona". - To są bardzo spektakularne operacje - dodał.