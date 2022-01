WOŚP zbiera na okulistykę. Dr Hautz: bez zakupów nie mielibyśmy możliwości leczenia na tak wysokim poziomie

- To sprzęt, który jest niezbędny w pracy na bloku operacyjnym. To chociażby mikroskopy operacyjne, stoły operacyjne dedykowane do chirurgii okulistycznej, to lasery, ale też urządzenia do diagnostyki, które są niezbędne do dokładnego badania schorzeń, te urządzenia z kolei trafią na oddziały. To optyczne tomografy komputerowe, ultrasonografy, również lasery, urządzenia do badania pola widzenia, do elektrofizjologii, a więc urządzenia, które sprawdzają czynność siatkówki i nerwu wzrokowego - wymienił.