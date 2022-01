Pobiegną, by policzyć się z cukrzycą, oddadzą krew i skosztują dań uczestników "MasterChefa". WOŚP w Białymstoku

W ramach tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od 10 grudnia w 50 punktach Białegostoku (m.in. w lokalach gastronomicznych i placówkach oświatowych) stoją puszki do których można wrzucać datki. Odbywają się również internetowe aukcje, w ramach których można kupić m.in. obraz na płótnie "Szachiści" Andrzeja Kretowicza czy pamiątkową dwuzłotówkę "10 lat WOŚP" z 2003 roku z autografem Jurka Owsiaka.

Dwie imprezy towarzyszące - 28 i 29 stycznia

Jeszcze przed 30 stycznia odbędą się dwa wydarzenia towarzyszące. W piątek (28 stycznia), w godzinach 10-18, podlaski okręg Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do swej siedziby przy ul. Białej 13/33 na dzień otwarty.

Następnego dnia, czyli w sobotę (29 stycznia), o godzinie 11 w hali sportowej Wydziału Nauk o Edukacji (dawniej Pedagogiki i Psychologii) przy ul. Świerkowej rozpocznie się turniej futsalu "WOŚP CUP 2022". Wezmą w nim udział przedstawiciele firm, które współpracują z orkiestrą. Można będzie przyjść pokibicować i wrzucić datki do puszek. Impreza ma potrwać do godziny 16.

Pobiegną, by policzyć się z cukrzycą

W ramach biegu przygotowano 300-metrową trasę "junior" dla osób w wieku od sześciu do 10 lat oraz kilometrową trasę "młodzież" dla osób od 11. do 16. roku życia. Zawodnicy wystartują odpowiednio o godzinie 10 i 11. Na godzinę 12 planowany jest zaś pięciokilometrowy bieg główny, w którym wystartują osoby w wieku powyżej 17 lat oraz młodsi uczestnicy, którzy mają ku temu predyspozycje. Rejestrować się można do piątku, 28 stycznia, wchodząc na wydarzenie na Facebooku.