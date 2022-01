WOŚP 2022. Andrzej Mleczko wystawił rysunek na licytację. Przy nim "Panorama Racławicka wypada co najmniej blado"

30. Finał Wielkiej Orkiestry wspiera rysownik Andrzej Mleczko. Wystawił na licytację rysunek zatytułowany "A to Polska właśnie". Jak mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 głównie wypowiada się "na temat różnych krytycznych sytuacji i negatywnych, a dzisiejszy dzień jest jednym wielkim pozytywem i powodem do radości".

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 30. Andrzej Mleczko przekazał na licytację rysunek "A to Polska właśnie" z dedykacją. "Najbardziej skomplikowany rysunek o Polsce, jaki wykonałem w swojej karierze i przy którym Panorama Racławicka wypada co najmniej blado. Rysunek przedstawia naszą ojczyznę w całej okazałości" - czytamy w opisie aukcji.

Mleczko: co roku biorę udział w akcji WOŚP

W niedzielę wieczorem Mleczko był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Jak mówił, co roku bierze udział w finale WOŚP. - To stało się już trochę świecką tradycją, jak już kiedyś powiedziałem, a tradycja, jak wiadomo, w Polsce rzecz święta. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze nieraz będę mógł włączyć się do tej akcji - dodał.

Został zapytany, czy gdyby miał narysować Polskę swoich marzeń, bardzo by się różniła od tego, co narysował.

Powiedział, że "głównie, jeśli się wypowiada, to na temat różnych krytycznych sytuacji i negatywnych, a dzisiejszy dzień jest jednym wielkim pozytywem i powodem do radości".

Mleczko: ważne jest to, że poetyka, którą zaproponował Jurek, sprawdza się

- Ja bym pewnie trochę inaczej zaprojektował różne detale związane z tym całym anturażem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że ta poetyka, którą zaproponował Jurek (Owsiak), sprawdza się, że co roku są wyższe kwoty - podkreślił rysownik. Dodał, że "jest to dzień jednoczący".