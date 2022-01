WOŚP 2022. 90 sztabów zagranicznych w 29 krajach

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Przejrzyj na oczy". Zebrane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Co roku WOŚP to ponad 170 tysięcy wolontariuszy. Tylko w tym roku zarejestrowanych zostało 90 sztabów za granicami kraju - w 29 państwach, w najróżniejszych zakątkach globu.

W przesłanych do redakcji TVN24 i tvn24.pl materiałach widać, że Finał to okazja do pomagania i świetnej zabawy. Tej nie brakuje w Hanowerze czy w szwajcarskim Zurychu. Do grania włączają się również Stany Zjednoczone, w tym Teksas, a sztab w Austin przesyła Polakom dużo słońca.