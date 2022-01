Lidia Niedźwiedzka-Owsiak o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy: ona jest po prostu naszym życiem

W dniu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak mówiła w "Faktach po Faktach" o tym, jak z perspektywy lat patrzy na rozwój Orkiestry. - Początek był taki, że to miała być spontaniczna, jednorazowa akcja. A życie napisało swój scenariusz - mówiła. - Czujemy i ogromną radość, i ogromna dumę, i ogromna satysfakcję, że tak to się wszystko układa - dodała.

- Można by powiedzieć, że początek był taki, że to miała być spontaniczna, jednorazowa akcja. A życie napisało swój scenariusz i dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - mówiła. Jak stwierdziła, "29 niesamowitych Finałów za nami". - Każdy kolejny piękniejszy, więc czujemy i ogromną radość, i ogromna dumę, i ogromna satysfakcję, że tak to się wszystko układa - dodała.

Niedźwiedzka-Owsiak o WOŚP: ona jest po prostu naszym życiem

Współzałożycielka WOŚP: dzieją się różne rzeczy, kiedy człowiek ma łzy w oczach, gęsią skórkę albo dreszcze

Marzenie Niedźwiedzkiej-Owsiak

Wskazywała, że jest także inna rzecz, "która jest bardzo ważna, o której mówimy coraz więcej". - Chciałabym zaapelować naprawdę do wszystkich ludzi, żeby opamiętali się, zaczęli rzeczywiście dbać o nasze środowisko i o świat, który nam powoli ginie - mówiła Niedźwiedzka-Owsiak. - Jak myślę o tym, co się może w przyszłości, zdarzyć to mnie to przeraża - dodała.