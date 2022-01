30. Finał WOŚP. Jurek Owsiak podsumował zbiórkę

Jurek Owsiak podsumował niedzielną zbiórkę z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogłosił, że finalny efekt poznamy 30 marca. Podał także, ile dotychczas udało się zebrać w ramach e-skarbonek. - Media cyfrowe są tym clou, siłą, parowozem, który ciągnie kontakty między nami. 30 lat temu byśmy sobie tego nie wyobrażali - powiedział.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w czasie 30. Finału zebrała ponad 136 milionów złotych. To rekord dotychczasowych Finałów. W niedzielę wolontariusze w całej Polsce i na świecie kwestowali, by zebrać pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Odbyły się również koncerty i inne wydarzenia kulturalne, a także sportowe.

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagrała po raz 30. Podsumowanie

Na poniedziałkowej konferencji Jurek Owsiak podsumował jubileuszową zbiórkę WOŚP. Ogłosił, że ostateczną kwotę zbiórki poznamy 30 marca. Owsiak podał, że kwota pochodząca od uczestników biegu "Policz się z cukrzycą" wyniosła 647 071 złotych.

Mówiąc o niedzielnych licytacjach przypomniał, że za najdroższą Złotą Kartę SIM zaoferowano 601 tysięcy złotych, a za najdroższe Złote Serduszko - 777 777 złotych. - Za same trzy Złote Karty, za same trzy Złote Serduszka suma jest 2 671 222. Za same te pieniądze moglibyśmy kupić osiem ultranowoczesnych urządzeń typu USG.

- To są przepotężne pieniądze. Ludzie bawią się, robią z tego niesamowity, fantastyczny, pozytywny happening - komentował.

WOŚP grała także za granicą. Owsiak wymienił, że sztab w amerykańskim Austin zebrał 20 555 złotych, w Detroit - prawie 30 tysięcy złotych, sztab w brytyjskim Glasgow - 4667 złotych, a sztab na Bali - 104 tysiące złotych. - To są serdeczne i miłe wiadomości, mówiące o tym, że nie chodzi o to, żeby ta liczba miała ileś zer obok. To pokazuje, że graliśmy, bawiliśmy się - komentował.

Wypowiadając się o głównym centrum dowodzenia w Warszawie, Owsiak podsumował, że zostało stworzone "mega nowoczesne widowisko". Przeprosił przy tym za krytykowane fajerwerki w czasie Światełka do Nieba. Zapewnił, że przy następnych Finałach się to nie powtórzy. Powtórzył, że miasto nie odpowiadało za odpalenie fajerwerków.

- Był to pomysł nasz, naszych partnerów. To my za to odpowiadamy, nie pan prezydent Rafał Trzaskowski - powiedział.

Owsiak mówił dalej, że 30. Finał "to jedna wielka edukacja, to był dzień edukacji narodowej, kiedy mówiliśmy o tym, co robimy". - Mogliśmy słuchać o tym, jaki sprzęt kupujemy i do czego ten sprzęt służy, co mówią o tym lekarze, co mówią o tym pacjenci - opisał.

Jurek, Owsiak, Piotr Burczyński i Bohdan Maruszewski na konferencji PAP/Marcin Obara

Szef Orkiestry wspominając o e-skarbonkach WOŚP, przyznał, że ten rodzaj zbiórek "przeszedł najśmielsze oczekiwania". - Królem jest Łukasz Berezak, nasz kumpel ze Szczecina. (Zebrał) 284 130 złotych. Zaraz za nim jest Maciej Stuhr - 225 870 złotych, Radio Nowy Świat - 149 388 złotych i przepiękna historia, gminna biblioteka publiczna w Łysomicach - 105 704 złote - wymienił.

Dodał, że w ramach skarbonki internetowej Jakobe Mansztajn z Make Life Harder zebrał 2 316 590,35 złotych. - To pokazuje, że oprócz mediów analogowych media cyfrowe są tym clou, siłą, parowozem, który ciągnie kontakty między nami. 30 lat temu byśmy sobie tego nie wyobrażali - przyznał.

Jurek Owsiak podsumował 30. Finał WOŚP TVN24

W poprzednich 29 edycjach fundacja zebrała na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych, które przeznaczyła na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie ubiegłorocznej zbiórki WOŚP zebrała blisko 211 milionów złotych, co jest najwyższą kwotą w historii organizacji.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24