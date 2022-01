WOŚP 2022. "Kubuś Puchatek" od aktora Janusza Gajosa na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 30. Do tegorocznego Finału włączył się aktor Janusz Gajos, który wystawił na licytację "Kubusia Puchatka" w wersji papierowej z autografem oraz audio we własnym wykonaniu. Mówiąc o WOŚP, aktor ocenił, że jest "to jest coś takiego, co się nie zdarza w całym świecie". - To jest coś wspaniałego, nie do opisania - podkreślił.

TVN GRUPA DISCOVERY JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 30. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Do zbiórki podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączył aktor Janusz Gajos. Na aukcji wystawił papierowe wydanie "Kubusia Puchatka" z autografem oraz wersję audio we własnym wykonaniu. - Przekazałem rzecz, która powstała 12 lat temu. Mam na myśli wydanie "Kubusia Puchatka" w wersji do czytania i w wersji do słuchania. Wersję do słuchania pozwoliłem sobie nagrać ja sam. Jestem z tego dumny i życzę świetnego słuchania – mówił Janusz Gajos w rozmowie z TVN24.

Mówiąc o WOŚP, Janusz Gajos podkreślił, że "to jest coś takiego, co się nie zdarza w całym świecie". - To jest coś wspaniałego, nie do opisania. To trzeba usiąść spokojnie i wiersze napisać - mówił.

Janusz Gajos w namiocie WOŚP w Warszawie TVN24

WOŚP. 1,5 miliarda złotych na 67 tysięcy urządzeń

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 29 edycjach fundacja zebrała na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych, które przeznaczyła na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie ubiegłorocznego Finału zebrano blisko 211 milionów złotych, co jest najwyższą kwotą w historii organizacji.

"Przejrzyj na oczy" to hasło, pod który organizowany jest 30. Finał WOŚP. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez Grupę IQS i opublikowanych w styczniu 2021 roku - największym zaufaniem społecznym w Polsce. 84 proc. badanych wskazało, że ufa Fundacji WOŚP - w tym 52 proc. badanych określiło, że zdecydowanie ma zaufanie do Orkiestry, a 32 proc. - raczej ma zaufanie.

Autor:ft//rzw

Źródło: TVN24