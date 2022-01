WOŚP 2022. Anna Dymna w Krakowie rozdaje serduszka ze swoim autografem

Dziś 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z WOŚP, jak co roku, gra aktorka i założycielka fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna. Artystkę można spotkać w Sukiennicach na Rynku Głównym w Krakowie. Razem z innymi wolontariuszami zbiera do puszki i rozdaje serduszka ze swoim autografem. - To jest taki dzień, kiedy wiem, że moja mama miała rację, twierdząc, że człowiek jest dobry. My jesteśmy dzisiaj razem - mówi aktorka.

W Krakowie pieniądze do kolorowych puszek zbiera dziś 2,5 tysiąca wolontariuszy. Wśród nich wyjątkowa osoba, która Orkiestrę wspiera nieprzerwanie od samego początku. Mowa oczywiście o Annie Dymnej, która wraz z wolontariuszami z fundacji "Mimo Wszystko" kwestuje na Rynku Głównym, w Sukiennicach. - To jest bardzo magiczne miejsce - przyznaje aktorka. Każdy, kto wrzuci pieniądze do jej puszki, otrzyma specjalne serduszko z podpisem artystki.

Dymna: jesteśmy dzisiaj razem

- To jest taki dzień, kiedy wiem, że moja mama miała rację, twierdząc, że człowiek jest dobry. My jesteśmy dzisiaj razem. Nam w Polsce potrzebne jest, żebyśmy patrzyli w jednym kierunku i coś razem robili. To daje ogromną siłę i nadzieję, że jest dobrze - mówiła Dymna w rozmowie z reporterem TVN24.

Jej zdaniem WOŚP to "cudowna akcja". - To jest jeden dzień w roku, ludzie mogą się do tego przygotować, co więcej, konkretnie wiedzą, co stanie się z tymi pieniędzmi, które dają, ile ludzkich istnień uratują - zauważyła aktorka.

Przyznała, że często rozmawia z ludźmi, którzy wrzucają jej pieniądze do puszki. - To są często ludzie, którzy zostali uratowani dzięki sprzętowi, który kupiła Orkiestra, coraz częściej dzieci tych uratowanych, wrzucają mi bezdomni, którzy wyciągają z kieszeni drobne pieniądze. Człowiek potrzebuje być dobry - przekonuje Dymna.

To już 30 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani Anna gra z WOŚP od pierwszej edycji. - Świadomość, że to jest potrzebne, jest coraz większa. W tym roku nikt mi już nie odmówił. Nasza rzeczywistość jest coraz bardziej agresywna, skłócona, ludzie potrzebują uśmiechu i czegoś dobrego. Dzięki temu ta Orkiestra gra coraz głośniej. Ona jest naprawdę potrzebna - powiedziała aktorka.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 29 edycjach fundacja zebrała na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad półtora miliarda złotych, które przeznaczyła na zakup ponad 67 tysięcy urządzeń. W czasie ubiegłorocznego Finału zebrano blisko 211 milionów złotych, co jest najwyższą kwotą w historii organizacji.

"Przejrzyj na oczy" to hasło, pod który organizowany jest 30. Finał WOŚP. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez Grupę IQS i opublikowanych w styczniu 2021 roku - największym zaufaniem społecznym w Polsce. 84 proc. badanych wskazało, że ufa Fundacji WOŚP - w tym 52 proc. badanych określiło, że zdecydowanie ma zaufanie do Orkiestry, a 32 proc. - raczej ma zaufanie.

