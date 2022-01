Jak wpłacić pieniądze na WOŚP 2022 bez wychodzenia z domu?

czytaj dalej

Od czwartku w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania sprawdzić, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem. Rano minister zdrowia informował, że do programu przystąpiły 64 apteki w całym kraju. Przed południem resort przekazał, że do przeprowadzenia testów zgłosiło się "już 105 aptek". Wielu farmaceutów podkreśla, że w zaproponowanej formie program nie odniesie sukcesu. - Nie znam nikogo, kto by się zgłosił do tego programu - mówi nam jeden z łódzkich farmaceutów. W środę odwiedziliśmy kilkanaście aptek i potwierdziliśmy, że ten głos nie jest odosobniony.