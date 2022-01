Hymn WOŚP. Historia niezwykłej pieśni Voo Voo

czytaj dalej

Rockowe legendy, zespoły The Rolling Stones oraz The Beatles, grają razem na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania są gitary z autografami Paula McCartneya, Stonesów, a także autobiografia z podpisem Johna Lennona - wszystko to za sprawą braci Collins, którzy postanowili się pokłócić, założyć i przy okazji zbudować dwa pojazdy dla WOŚP.