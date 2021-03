"Jestem przeszczęśliwy, że ten samochód jedzie w dobre ręce". Rekordowa aukcja w historii WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem "Finał z głową" zbierała środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Za zgromadzone pieniądze będzie kupowany specjalistyczny sprzęt, między innymi wyposażenie laryngologicznych sal operacyjnych. Fundacja WOŚP informowała w czwartek na swojej stronie internetowej, że na jej koncie jest na razie 127 495 626 złotych. To kwota, którą Fundacja zadeklarowała 31 stycznia, czyli w dniu 29. Finału.

Na jedną z aukcji dziennikarz i twórca internetowy Radosław Kotarski przekazał w tym roku swoją książkę "Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej" w pakiecie z czerwonym samochodem marki Ferrari F430 F1. Łącznie wylicytowano je za rekordową kwotę 450 555 złotych. Jerzy Owsiak podkreślił, że to "najcenniejsza aukcja w historii WOŚP".

"Dla mnie oddanie tego samochodu to jest ważne wydarzenie"

W poniedziałek Kotarski wraz z Owsiakiem przekazali zwycięzcy samochód i książkę. - Dla mnie oddanie tego samochodu to jest ważne wydarzenie, dlatego że zamyka pewien etap w życiu, niewłaściwego podejścia do tematu pracy. Pomyślałem, że byłoby super, gdybyśmy mogli to - w pewien sposób - zamknięcie ubrać jeszcze w jakąś przyjemną, dobrą aukcję. I tak się stało – tłumaczył Kotarski. - Jestem przeszczęśliwy, że ten samochód jedzie w dobre ręce – przyznał.