Światełko do Nieba wystrzeliło z piramidy. Zobacz, jak wyglądało

Fajerwerki, miotacze ognia i słupy światła. Światełko do Nieba tradycyjnie rozświetliło warszawski plac Defilad o godzinie 20. To kulminacyjny moment 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz, jak wyglądało tegoroczne Światełko do Nieba.