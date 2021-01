"Bardzo dużo korzystam ze sprzętu WOŚP. Chciałbym dokładać do tego cegiełkę i dokładam"

Wiem dobrze, jak sprzęt kupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest potrzebny, ponieważ bardzo dużo z niego korzystam, gdy jestem w szpitalu. Chciałbym sam dokładać do tego cegiełkę i dokładam - mówił w "Tak jest" w TVN24 Łukasz Berezak, honorowy wolontariusz WOŚP, sam zmagający się z licznymi chorobami. Jak powiedział, w tym roku z powodu pandemii ma puszkę online, do której można przelać pieniądze. Dodał, że do tej pory uzbierał około 12 tysięcy i jest to jego rekord.