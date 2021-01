Koncert w chmurach, drift na torze, obiad w Senacie. Gwiazdy, medycy i dziennikarze grają dla WOŚP

O godzinie 6 rano na antenie TVN24 rozpocznie się wyjątkowy program specjalny, który potrwa do północy. Dodatkowo koncert ze studia WOŚP będzie można oglądać przez cały dzień na żywo w tvn24.pl. Transmisja wystartuje w dniu Finału o godzinie 8.35 i potrwa do północy.

Nieodłącznym elementem każdego finału WOŚP są coroczne aukcje internetowe. Jak co roku platforma Allegro zaprosiła do nich znane osoby. "Zwróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, polityków, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 29. Finału WOŚP. Odzew na nasz apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi" - czytamy.