Laureaci Grand Press wspierają WOŚP. Pokazali, co przekażą na licytację

Dziennikarze byli gośćmi sobotniego "Drugiego Śniadania Mistrzów". Szymon Jadczak powiedział, że po otrzymaniu nagrody dostał "pismo z gratulacjami" od wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. - Człowiek, który odpowiada za to, że 70 milionów z naszych podatków poszło w błoto, ani przez chwilę nie poczuł się winny, ani przez chwilę nie poczuł się odpowiedzialny za to - podkreślił Jadczak. - On się w tym piśmie żali, że po moim materiale powstała masa fake newsów, jak on to nazywa, przy czym żaden z nich nie był fake newsem, bo w żaden sposób nie zakwestionował tych 70 milionów złotych. Jednym słowem, pan Sasin nie ma problemów z tym, że wydał te 70 milionów, ale ma problem z tym, że memy powstały, żartobliwe materiały na jego temat - mówił dziennikarz tvn24.pl.