WOŚP w dobie epidemii. "Potrafimy stworzyć w trudnych warunkach wielorakie możliwości wpłacania"

Sytuacja zmusiła nas to do tego, żeby stworzyć warunki bezpiecznego wpłacania pieniędzy i bezpiecznego udziału w tym wielkim święcie - powiedział w "Faktach po Faktach" lekarz i współtwórca WOŚP profesor Bohdan Maruszewski. Mówił o szczegółach zbiórki pieniędzy podczas 29. Finału. Początki Orkiestry wspominała w programie dziennikarka Agata Młynarska.

Profesor Maruszewski o możliwościach wsparcia WOŚP podczas Finału

Profesor Maruszewski przekazał, jak będzie wyglądał przebieg Finału w dobie pandemii. - Sytuacja zmusiła nas to do tego, żeby stworzyć warunki bezpiecznego wpłacania pieniędzy i bezpiecznego udziału w tym wielkim święcie, jakim jest Finał - mówił. - To oznacza, że na ulicach polskich miast będzie 75 tysięcy wolontariuszy, ale poza tym już w tej chwili zainstalowanych jest 10 tysięcy puszek stacjonarnych i ponad 20 tysięcy e-skarbonek. Jak wyjaśnił kardiochirurg, "e-skarbonki to są takie wirtualne puszki, które mogą być zakładane przez osoby prywatne, firmy lub sztaby".