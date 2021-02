Wyniki aukcji "przeszły najśmielsze oczekiwania". Podsumowanie 29. finału WOŚP

Już teraz możemy powiedzieć, że za te pieniądze zrealizujemy zakup najnowocześniejszych urządzeń - powiedział prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak, odnosząc się do sumy zebranej podczas 29. finału WOŚP. Przekazał, że łączna kwota deklarowana wynosi 127 495 626 złotych. - Pokazaliśmy to, z czego powinniśmy być znani na całym świecie - z solidarności, z tego, że chcemy być razem, okazuje się, że ludzie po prostu chcieli być ze sobą - mówił.

Jurek Owsiak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że w tym momencie na koncie fundacji po niedzielnej zbiórce są 24 626 924 złote, a kwota deklarowana, którą zebrano podczas finału - do niedzieli do północy - wynosi 127 495 626 złotych. W sumie przy 29. finale WOŚP pracowały 1362 sztaby.

Finał WOŚP 2021: "Pokazaliśmy to, z czego powinniśmy być znani na całym świecie"

- Pandemia jest wszędzie taka sama, ludzie pod każdą szerokością geograficzną przeżywają ją tak samo. Nagle się okazało, że byliśmy taką latarnią na tej wielkiej kuli ziemskiej, gdzie wszyscy mają te same bóle, te same problemy, a my mogliśmy pokazać, że robimy karnawał brazylijski, bo on jest jak szczepionka, bo potrzeba nam tego optymizmu - kontynuował Owsiak.