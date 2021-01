Raz Dwa Trzy koncertuje z WOŚP. "Nawet pandemii się tego nie udało zatrzymać"

- Gramy z Orkiestrą od przeszło 26 czy 27 lat i wierzę głęboko w to, że zawsze taki koncert nasz, kolegów i koleżanek, przynosi dobro - powiedział w rozmowie z TVN24 Adam Nowak, lider i wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy.

29. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem "Finał z głową" zbiera środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP, podczas którego zbierane są fundusze dla laryngologii. Za zgromadzone w tym roku pieniądze Fundacja WOŚP zamierza zakupić specjalistyczny sprzęt, m.in. wyposażenie laryngologicznych sal operacyjnych.

Tegoroczny finał zaczął się we Wrocławiu już w sobotę. Na scenie w Starym Klasztorze pojawił się m.in. zespół Raz, Dwa, Trzy. Koncert był transmitowany w internecie.

Raz, Dwa, Trzy gra z WOŚP

- Robimy, co do nas należy. Gramy z Orkiestrą od przeszło 26, czy 27 lat i wierzę głęboko w to, że zawsze taki koncert nasz, kolegów i koleżanek, przynosi dobro - podkreślił Adam Nowak.