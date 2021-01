Dwóch braci, których łączy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Paweł urodził się 15 lat temu. - Wyszedł z brzucha mamy za wcześnie - opowiada jego młodszy braciszek Janek. Dlatego - jak dodaje - trafił do "pudełka świątecznej pomocy". Czyli inkubatora, zakupionego przez WOŚP. To uratowało mu życie.

Gdy dorósł, pasją Pawła stała się perkusja. Swój pierwszy koncert zagrał na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszy, ale nie ostatni. Sześć lat temu też miał wystąpić na WOŚP. Ale na scenę nie dotarł, bo w dniu finału Orkiestry urodził się jego młodszy brat. Janek także był wcześniakiem. - Trafiłem do takiego samego pudełka jak Paweł - opowiada chłopiec.

Od tamtej pory są nierozłączni. - Kocham mojego brata najmocniej na świecie. Jak on, ja również chcę być perkusistą. Dzisiaj chcę podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - mówi sześciolatek. - Naprawdę pomogliście mi i Pawłowi. Siema Jurek, macie duże serca. Dziękuję.

29. Finał WOŚP

To już dziś - 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana aż do północy na antenie TVN24 trwa wyjątkowy program specjalny. Dodatkowo koncert ze studia WOŚP można oglądać przez cały dzień na żywo w tvn24.pl. Transmisja wystartuje w dniu Finału o godzinie 8.35 i potrwa do północy.