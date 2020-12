Jurek Owsiak: gramy tak, jakby to było rok temu, ale oczywiście dostosujemy się do wszystkich zasad

"Te kolory są ludziom bardzo potrzebne"

- Wyszliśmy z założenia, że gramy tak, jakby to było rok temu. Tak samo, ale oczywiście dostosujemy się do wszystkich zasad, które są w czasie pandemii. Wszędzie tam, gdzie były koncerty, te koncerty będą dużo mniejsze. Będą z zachowaniem tych bezpiecznych odległości. A najważniejsze jest to, że masowo przenosimy się do internetu - powiedział Jerzy Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.