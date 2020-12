Zmiana terminu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zmiana terminu Finału WOŚP

"Bierzemy wszystkie przeciwności na klatę"

- Jesteśmy tak skonstruowani, że bierzemy wszystkie takie przeciwności na klatę i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań. Bardzo cieszymy się, że 120 tysięcy wolontariuszy gotowych grać, gotowych być razem z nami, będzie robiło wszystko, aby to nasze hasło "Wygramy" było nie tylko nadzieją, że wygramy z koronawirusem, ale żeby to było hasło, które mówi o tym, że dajemy sobie radę, że jesteśmy razem, że grając z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tworzymy społeczeństwo obywatelskie - mówił.

Dodał, że "musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym". - Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem - zróbmy to. Przetrzymajmy to. Ale 31 stycznia, ostatniego dnia stycznia 2021 roku będziemy znowu razem ze sobą. Już jesteśmy - nasze puszki już stoją w bardzo wielu miejscach - powiedział.