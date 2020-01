Chcesz grać z WOŚP? Sposobów na pomoc jest wiele. Zobacz, jakie

Wrzucić pieniądze do puszki, wziąć udział w jednej z tysięcy orkiestrowych aukcji, zrobić przelew, wysłać SMS. Możliwości, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest wiele, a to tylko kilka z nich. Jak możesz przyłączyć się do zbiórki? Sprawdź w naszym poradniku.