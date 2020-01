Spotkanie z Lewandowskim, kolacja z Tysonem, wspinaczka z Bieleckim

Sportowcy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grają od zawsze. Co oferują w tym roku?

Mike Tyson pięściarzem był wybitnym. Kiedy pod koniec roku 1986 rozprawił się w ringu w Trevorem Berbickiem, został najmłodszym w dziejach mistrzem świata królewskiej kategorii - liczył sobie 20 lat, dni 144. Litości nie miał potem dla kolejnych rywali, rozprawiał się z nimi widowiskowo i efektownie, za co kibice tak go kochali.

Jest szansa, by gwiazdę tej wielkości poznać osobiście, zjeść z nią kolację, porozmawiać, posłuchać o historycznych wydarzeniach od ich uczestnika. Marka napojów energetycznych Black Energy dla tego, kto zwycięży w licytacji, oferuje dwuosobowe zaproszenie. Do spotkania z legendą boksu dojdzie albo w USA, albo w jednym z europejskich krajów. Koszt przelotu i noclegi pokryte zostaną przez Black Energy. Miejsce i data - do uzgodnienia.