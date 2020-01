Tańce, przytulańce i kransoludzka wytwórnia kolczug. Finał WOŚP we Wrocławiu

Bieg tyłem, pokazy włoskiej sztuki tańca z chorągwiami w wykonaniu znanej z programu "Mam Talent" Gwardii Gryfa, barberzy dla WOŚP, pokazowe walki bokserskie, morsowanie, wspólne odtańczenie Belgijki i koncert Arkadiusza Jakubika i jego zespołu Dr Misio - to tylko niektóre z atrakcji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w stolicy Dolnego Śląska.

Główną sceną orkiestrowego grania we Wrocławiu będzie Rynek. Pierwszym wydarzeniem (10-11) będzie bieg "Policz się z cukrzycą". Dla zawodników przewidziano jednak utrudnienie. Nie będzie nim długi dystans, ale to, że jego uczestnicy będą musieli przebiec wyznaczoną - wokół Rynku - trasę tyłem. Zapisać się do udziału w biegu trzeba jednak wcześniej.