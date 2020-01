Bez Łukasza, ale z żeglarską salwą. Łasztownia i Pleciuga grają dla Orkiestry

Prezydent-szofer, żeglarskie światełko do nieba, wszechobecni czworonożni przyjaciele, wojsko i superbohaterzy – tak będzie wyglądał 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie. Imprezy oraz zakończenia nietypowych aukcji zapowiadają się interesująco.

Miejski finał WOŚP w Szczecinie zacznie się w niedzielę o godz. 14 od biegu "Policz się z cukrzycą". Start znajduje się na Łasztowni, a dystans do przebiegnięcia to 3 kilometry dla dorosłych i pół kilometra dla dzieci.

O godz. 15 odbędą się miejskie licytacje i koncerty. Część z nich na Łasztowni, a część w sztabie WOŚP, który w tym roku będzie mieścił się w Teatrze Pleciuga. Tam zobaczymy między innymi Fundację Liga Superbohaterów, która zaprezentuje auto wystawione na aukcji WOŚP. "Swój dość specyficzny wygląd zawdzięcza talentowi lakierniczemu małych pacjentów z oddziału onkologii i hematologii dziecięcej" szpitala przy ul. Unii Lubelskiej – tak fundacja zachęca do kupna pojazdu. Liga Superbohaterów będzie obecna w sztabie od 14 do 16.

Na ulicach Szczecina zaroi się także od czworonogów – liczna rzesza ich właścicieli zapowiedziała zbieranie pieniędzy do puszek WOŚP. Spotykają się o godz. 11 na Placu Tobruckim, a później kwestować będą na ulicach Szczecina. Zapewniają, że szczecinianie świetnie reagują na psich wolontariuszy i są dzięki temu bardziej hojni.

Z kolei wieczorem organizatorzy planują żeglarskie Światełko do Nieba. W tym celu zaapelowali do wszystkich żeglarzy, którzy posiadają "dopuszczoną do użytkowania pirotechnikę jachtową". O godz. 20 na Łasztowni wszyscy mają odpalić swoje pochodnie i rakiety sygnałowe.