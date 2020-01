Ulice polskich miast rozświetliło Światełko do Nieba. To punkt kulminacyjny 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyjątkowo zaczęło się w Gdańsku. To na cześć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który rok temu, kiedy rozbłysły zimne ognie, został zaatakowany na scenie WOŚP.

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszyscy w sposób szczególny pamiętają o Gdańsku.

W 2019 roku podczas Światełka do Nieba, kiedy odliczanie się skończyło i rozbłysły zimne ognie, do Pawła Adamowicza podbiegł Stefan W. i zadał mu trzy ciosy nożem. Następnego dnia prezydent miasta zmarł w szpitalu.

Pogrążeni w żałobie mieszkańcy spotykali się na ulicach. Przy dźwiękach "Sound of Silence" zapalali znicze i wspominali swojego prezydenta.

Tę właśnie piosenkę, jeszcze przed światełkowym odliczaniem, wykonali wspólnie: chór Sound and Grace i zespół Audiofeels na gdańskiej scenie przy Europejskim Centrum Solidarności. Na telebimie można było zobaczyć film z Pawłem Adamowiczem.

Rok po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. W Gdańsku zaśpiewano utwór "Sound of Silence" tvn24

"Nie damy się zastraszyć"

Później na scenie przemówiła Magdalena Adamowicz.

- Kochani, to dla mnie bardzo trudny moment, to jest najtrudniejszy moment od 14 stycznia 2019 roku, być tu z wami i mówić do was. Pamiętajcie, że dobro zwycięża, że zło nie może wygrać, że nie damy się zastraszyć - powiedziała.

"To dla mnie bardzo trudny moment" tvn24

Wystąpili też brat zmarłego prezydenta Piotr Adamowicz, Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Po wspomnieniu prezydenta, o godzinie 20, zaczęło się odliczanie i rozbłysło Światełko do Nieba - publiczność włączyła latarki w telefonach. Zespół Voo Voo i Tomasz Organek zaśpiewali "Imagine" Johna Lennona, a na scenie wystrzeliło konfetti.

Światełko do Nieba w Gdańsku tvn24

Światełko do Nieba w innych miastach Polski

Światełko do Nieba odbyło się także w innych miastach Polski - między innymi w Warszawie, Krakowie, Suwałkach, Międzychodzie, Sosnowcu, Wiśle, Wrocławiu czy Łodzi. To coroczny punkt kulminacyjny finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na warszawskim placu Bankowym ogromne widowisko laserowo-muzyczne:

Światełko do Nieba w Warszawie tvn24

Światełko do Nieba w innych miastach Polski:

"Gdańsk dzieli się dobrem"

28. finał w Gdańsku odbywa się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem".

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – to ostatnie jego słowa.

Po nich, kiedy wszyscy odpalili zimne ognie, Paweł Adamowicz został zaatakowany.

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.