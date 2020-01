"Sound of Silence" znowu zabrzmiało w Gdańsku

Na gdańskiej scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chór Sound and Grace i zespół Audiofeels zaśpiewali "Sound of Silence" - utwór, który przed rokiem stał się symbolem żałoby po śmierci Pawła Adamowicza.

Po śmierci Pawła Adamowicza w styczniu 2019 roku pogrążeni w żałobie gdańszczanie spotykali się na ulicach i przy dźwiękach utworu "Sound of Silence" - "Dźwięk ciszy" - w wykonaniu zespołu Disturbed zapalali znicze i wspominali swojego prezydenta.

Rok później, podczas 28. Finału WOŚP, utwór ten wrócił do Gdańska. "Sound of Silence" na scenie przy Europejskim Centrum Solidarności wykonali wspólnie: chór Sound and Grace i zespół Audiofeels. Jednocześnie na telebimie wyświetlono czarno-biały film o Pawle Adamowiczu.