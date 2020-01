"Nie politykujmy, nie patrzmy za siebie, nie bądźmy dla siebie agresywni"

Jednym ze znaków rozpoznawczych Owsiaka są jego czerwone okulary. Bohater reportażu Bojanowskiego relacjonuje, w jaki sposób stał się posiadaczem tych oprawek. - Okulary są przypadkowe. Kupowałem je do mojego programu "Róbta co chceta", to pan w takim niedużym sklepiku mówił: "To są damskie" - opowiada Owsiak. Mówi, że uparł się, aby pomimo tego je przymierzyć. - Jak je zamówiłem, wracałem do siebie na osiedle na Ursynowie. Spotkała mnie sąsiadka i mówi: "Co, panie Jurku, damskie okulary pan sobie kupił?". Powiedziałem: Dobra, będę twardo je nosić. Noszę je do dzisiaj i to są któreś z kolei - relacjonuje.